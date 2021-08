Di Maio blinda Draghi a lungo termine | “200 miliardi da spendere | c’è bisogno di stabilità” E sulla giustizia | “Mi sono esposto per l’unità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 agosto 2021) “Non vedo nessun rischio per l’esecutivo. Non c’è nessuno che parli di elezioni anticipate e non penso ci saranno scossoni nei prossimi sei mesi. Le persone chiedono, prospettiva, concretezza”. Luigi Di, ministro degli Esteri e riferimento dell’ala “moderata” del Movimento 5 stelle, in un’intervista a Repubblicail futuro del governonei giorni in cui inizia il semestre bianco: cioè l’ultimo prima dell’elezione del capo dello Stato, in cui la Costituzione vieta al presidente uscente di sciogliere le Camere. Ma anche dopo la scelta del successore di Mattarella, assicura, lo status quo reggerà, ...