LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: record italiano per i quartetti azzurri, domani in palio le medaglie! (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per averci seguito, appuntamento a domani con in palio le medaglie. 11.21 Anche le ragazze sono riuscite a centrare un gran risultato: record italiano, quarta piazza parziale e scontro con la Germania. Fondamentale ripetere il crono di oggi nel primo turno di domani: l’obiettivo minimo è la finale per il bronzo. 11.19 Si chiude quindi qui la qualifica dell’inseguimento a squadre maschile: Danimarca in testa, sfida alla Gran Bretagna nel primo turno. ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito, appuntamento acon inle medaglie. 11.21 Anche le ragazze sono riuscite a centrare un gran risultato:, quarta piazza parziale e scontro con la Germania. Fondamentale ripetere il crono di oggi nel primo turno di: l’obiettivo minimo è la finale per il bronzo. 11.19 Si chiude quindi qui la qualifica dell’inseguimento a squadre maschile: Danimarca in testa, sfida alla Gran Bretagna nel primo turno. ...

