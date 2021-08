Lega Serie A: accordo con Stats Perform. Primavera su Sportitalia (Di lunedì 2 agosto 2021) Giornata importante per l’Assemblea della Lega Serie A, svoltasi oggi pomeriggio, che ha visto la partecipazione in video colLegamento di tutte le 20 società: “Con grande soddisfazione per il risultato raggiunto in termini di valorizzazione del prodotto i club hanno assegnato a Stats Perform i ‘Pacchetti Scommesse Sportive e Dati’ per i prossimi tre anni, registrando un incremento del 45% annuo rispetto al valore ottenuto nel triennio 18/21 per questa tipologia di pacchetti – si legge in una nota da via Rosellini – Con altrettanta soddisfazione sono stati ceduti i diritti audiovisivi di tutte le ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Giornata importante per l’Assemblea dellaA, svoltasi oggi pomeriggio, che ha visto la partecipazione in video colmento di tutte le 20 società: “Con grande soddisfazione per il risultato raggiunto in termini di valorizzazione del prodotto i club hanno assegnato ai ‘Pacchetti Scommesse Sportive e Dati’ per i prossimi tre anni, registrando un incremento del 45% annuo rispetto al valore ottenuto nel triennio 18/21 per questa tipologia di pacchetti – si legge in una nota da via Rosellini – Con altrettanta soddisfazione sono stati ceduti i diritti audiovisivi di tutte le ...

