La premiazione di Jacobs e Tamberi | il Settebello e | il meglio della 10ª giornata

Advertising

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Dopo l'impresa e i festeggiamenti durati tutta la notte è il momento della premiazione per Jacobs e Tam… - RaiSport : #Tokyo2020 Mano sul cuore e occhi lucidi per #Jacobs Forte commozione durante la premiazione dei 100 metri… - Gazzetta_it : Jacobs e Tamberi, domani le premiazioni dei due campioni olimpici #tokyo2020 - Indira813 : RT @amaricord: IL TELECRONISTA CHE CITA LA VITTORIA DEI MANESKIN ALL'EUROVISION DOPO LA PREMIAZIONE DI TAMBERI E JACOBS MI SENTO MALE #Toky… - mc_mcampo12 : RT @Agenzia_Ansa: OLIMPIADI | Dopo l'impresa e i festeggiamenti durati tutta la notte è il momento della premiazione per Jacobs e Tamberi.… -

Ultime Notizie dalla rete : premiazione Jacobs

Dal Settebello a Lupo - Nicolai passando per Vanessa Ferrari, il quartetto di Filippo Ganna e ovviamente le premiazioni di- Tamberi. Rivivi il meglio della giornata olimpica. E non perderti ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici Tokyo 2020 su Discovery+Il giorno dopo lo storico oro olimpico nei 100 metri, Marcellcontinua a sognare ad occhi aperti. 'Ora che ho la medaglia al collo, realizzo quello che è successo'. Ma non è finita qui, perché il numero uno della velocità mondiale adesso ha ben chiaro in ...Finale a senso unico: Alexander Zverev porta l’oro in Germania. Khachanov racimola solamente quattro giochi Non è stata una gran finale, non ci sono dubbi. Alexander Zverev ha dominato il match dall’i ...Momento storico per l'atletica italiana a Tokyo 2020. A mezzogiorno (ora italiana) Lemont Marcell Jacobs è stato premiato con la medaglia d'oro nei 100 metri, la gara regina ...