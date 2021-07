La variante Delta in Italia è al 95%. L’età media dei nuovi positivi scende a 27 anni (Di venerdì 30 luglio 2021) Silvio Brusaferro: «Non possiamo dire con certezza oggi cosa accadrà ma siamo già nella quarta ondata. L’unica strada per fronteggiarla è tracciamento più campagna vaccinale» Leggi su corriere (Di venerdì 30 luglio 2021) Silvio Brusaferro: «Non possiamo dire con certezza oggi cosa accadrà ma siamo già nella quarta ondata. L’unica strada per fronteggiarla è tracciamento più campagna vaccinale»

Advertising

Adnkronos : Le persone immunizzate possono trasmettere la #varianteDelta al pari delle persone non vaccinate, evidenziano le au… - Adnkronos : #Crisanti sulla #VarianteDelta: 'Rischio malattia grave in vaccinati da 7-8 mesi'. - WRicciardi : la carica virale della variante Delta e’ altissima, se non adeguatamente protetti in un interno la probabilità di e… - spiritodelbosco : RT @Adnkronos: #Oms: 'Variante Delta non è più letale'. #covid. - MancoUnEuro : @VittorioBanti Stanno già preparando la supercazzola per chiuderci in Inverno. Tutta colpa della variante delta e d… -