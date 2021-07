Arera, interventi normativi per ritardi servizi idrici al Sud (Di venerdì 30 luglio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Intervenire a livello normativo per superare le criticità gestionali del servizio idrico e aumentarne l'efficienza, in particolare nelle regioni meridionali, anche alla luce delle opportunità e dei target fissati nel Pnrr. E' quanto sottolineato dall'Arera nella segnalazione a Parlamento e Governo sulle criticità dei servizi idrici in alcune regioni del Mezzogiorno. Infatti, a fronte di una ampia area, collocata in prevalenza al Nord e al Centro, in cui i servizi, gli investimenti, l'attività legislativa, il funzionamento degli enti di governo dell'ambito e le capacità gestionali degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Intervenire a livello normativo per superare le criticità gestionali delo idrico e aumentarne l'efficienza, in particolare nelle regioni meridionali, anche alla luce delle opportunità e dei target fissati nel Pnrr. E' quanto sottolineato dall'nella segnalazione a Parlamento e Governo sulle criticità deiin alcune regioni del Mezzogiorno. Infatti, a fronte di una ampia area, collocata in prevalenza al Nord e al Centro, in cui i, gli investimenti, l'attività legislativa, il funzionamento degli enti di governo dell'ambito e le capacità gestionali degli ...

