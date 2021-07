Allerta meteo della Protezione Civile per Lunedi al Nord e Toscana (Di domenica 25 luglio 2021) Un’Allerta meteo dalla Protezione Civile. Lunedì diffusi temporali al Nord e Toscana con alto rischio nubifragi. È Allerta meteo della Protezione Civile su parte del Nord Italia e stavolta anche la Toscana, per la possibilità di temporali che potrebbero assumere forte intensità. Come abbiamo visto fenomeni potrebbero essere accompagnati anche da grandinate. La criticità per oggi, domenica 25 Leggi su periodicodaily (Di domenica 25 luglio 2021) Un’dalla. Lunedì diffusi temporali alcon alto rischio nubifragi. Èsu parte delItalia e stavolta anche la, per la possibilità di temporali che potrebbero assumere forte intensità. Come abbiamo visto fenomeni potrebbero essere accompagnati anche da grandinate. La criticità per oggi, domenica 25

Advertising

comunevenezia : #AllertaMeteo ?? ??La Protezione Civile del Comune di Venezia ha diramato l'allerta meteo per rovesci e temporali… - DPCgov : ????L'allerta meteo-idro non indica se piove o c'è il sole ma è una valutazione degli scenari e dei livelli di rischi… - Teleradiopace : Meteo, allerta gialla per temporali dalle 6 alle 15 di lunedì 26 luglio - tizianacampodon : RT @martamacbeal: Allerta meteo in Brianza - martamacbeal : Allerta meteo in Brianza -