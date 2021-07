Ddl Zan, Ferragni contro Renzi: «Che schifo che fate politici». La replica: «Banale, si confronti in pubblico». Fedez: «Matteo stai sereno» (Di martedì 6 luglio 2021) L’attacco dell’influencer da 24 milioni di follower. L’ex premier (che ha proposto una mediazione con Salvini): «La politica non è un like per far contenti gli amici» Leggi su corriere (Di martedì 6 luglio 2021) L’attacco dell’influencer da 24 milioni di follower. L’ex premier (che ha proposto una mediazione con Salvini): «La politica non è un like per far contenti gli amici»

Advertising

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - xblackhurricane : io ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia dalla mente aperta, che mi ha insegnato a rispettare tutti indip… - infoitinterno : Ddl Zan, la “mediazione” della Lega fa a pezzi il testo: via i riferimenti all’identità di… -