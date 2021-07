Ci sono altri indagati per il disastro della funivia a Stresa (Di venerdì 2 luglio 2021) AGI - Nell'imminenza dell'incidente probatorio che si apre il prossimo 8 luglio, si allarga l'inchiesta della procura di Verbania sul disastro della Ferrovia Stresa Mottarone, costato la vita a 14 persone. Oltre ai tre indagati entrati fin dall'inizio nell'inchiesta, nella richiesta di incidente probatorio depositata dal pm, Olimpia Bossi, figurano ora iscritti tra gli indagati anche Anton Seeber, presidente del Consiglio di amministrazione della Leitner, la società altoatesina che si occupa della manutenzione dell'impianto, e Martin Leitner, consigliere ... Leggi su agi (Di venerdì 2 luglio 2021) AGI - Nell'imminenza dell'incidente probatorio che si apre il prossimo 8 luglio, si allarga l'inchiestaprocura di Verbania sulFerroviaMottarone, costato la vita a 14 persone. Oltre ai treentrati fin dall'inizio nell'inchiesta, nella richiesta di incidente probatorio depositata dal pm, Olimpia Bossi, figurano ora iscritti tra glianche Anton Seeber, presidente del Consiglio di amministrazioneLeitner, la società altoatesina che si occupamanutenzione dell'impianto, e Martin Leitner, consigliere ...

