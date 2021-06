TIM, EXOR International prima fabbrica italiana connessa in 5G (Di venerdì 25 giugno 2021) (Teleborsa) – EXOR International, produttore di piattaforme digitali per il settore industriale, specializzata in soluzioni di Industrial IoT ed Edge computing, è la prima fabbrica italiana connessa in 5G grazie alla rete privata realizzata da Tim. Questa infrastruttura – che utilizza le frequenze a 3,7 GHz e 26GHz (a onde millimetriche) acquisite da Tim nella gara Mise – permette di ottimizzare i processi della Smart Factory sfruttando la bassissima latenza e il massimo livello di sicurezza e affidabilità che caratterizzano le coperture indoor dedicate. In questo modo, – spiega Tim in una ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 giugno 2021) (Teleborsa) –, produttore di piattaforme digitali per il settore industriale, specializzata in soluzioni di Industrial IoT ed Edge computing, è lain 5G grazie alla rete privata realizzata da Tim. Questa infrastruttura – che utilizza le frequenze a 3,7 GHz e 26GHz (a onde millimetriche) acquisite da Tim nella gara Mise – permette di ottimizzare i processi della Smart Factory sfruttando la bassissima latenza e il massimo livello di sicurezza e affidabilità che caratterizzano le coperture indoor dedicate. In questo modo, – spiega Tim in una ...

