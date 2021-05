Una Vita, anticipazioni 17-22 maggio 2021: arriva Ildefonso, un pretendente per Camino (Di domenica 16 maggio 2021) Ildefonso - Una Vita Nuovo importante ingresso nelle puntate di Una Vita in onda da domani su Canale 5, dal lunedì al sabato, alle 14.10. Nel quartiere di Acacias arriverà infatti l’ex soldato Ildefonso Cortes (Cisco Lara). Nipote del Marchese de Los Pontones, il ragazzo mostrerà fin da subito un certo interesse per Camino Pasamar (Aria Bedmar), che conoscerà grazie a Rosina Rubio (Sandra Marchena). Per via dell’accordo stabilito con l’amante Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), la giovane asseconderà l’evidente corteggiamento del rampollo al fine di non fare insospettire ulteriormente la dispotica madre Felicia (Susana Soleto). Tuttavia, a Maite e Camino sfuggirà presto la situazione di mano. Ecco le anticipazioni. Una Vita – puntata 1171 (2^ parte) ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 16 maggio 2021)- UnaNuovo importante ingresso nelle puntate di Unain onda da domani su Canale 5, dal lunedì al sabato, alle 14.10. Nel quartiere di Acacias arriverà infatti l’ex soldatoCortes (Cisco Lara). Nipote del Marchese de Los Pontones, il ragazzo mostrerà fin da subito un certo interesse perPasamar (Aria Bedmar), che conoscerà grazie a Rosina Rubio (Sandra Marchena). Per via dell’accordo stabilito con l’amante Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), la giovane asseconderà l’evidente corteggiamento del rampollo al fine di non fare insospettire ulteriormente la dispotica madre Felicia (Susana Soleto). Tuttavia, a Maite esfuggirà presto la situazione di mano. Ecco le. Una– puntata 1171 (2^ parte) ...

Advertising

Pontifex_it : La #famiglia nasce dall’unione armonica delle differenze tra l’uomo e la donna, capace di aprirsi alla vita e agli… - StarWarsIT : 'L'energia vitale del vostro legame... una diade nella Forza. È un potere come la vita stessa. Nascosto da generazi… - SkySport : L'ADDIO AL CALCIO DI ROBERTO BAGGIO ? «L'atteggiamento di fondo della mia vita è stata la passione. Per realizzare… - savin_marina : RT @LiutoGiusto: Il punto è che l'uomo ha rimosso l'idea della morte. Una vita a rischio zero non esiste. Le multinazionali del farmaco fan… - HoFattoCosiIo : @controsenso__ ma ancora sotto ai miei tweet stai,maronna santa fatti una vita -