"Sono tra noi". Il video della Marina Usa, il Pentagono conferma: "Immagini autentiche", ecco gli alieni | Guarda (Di sabato 15 maggio 2021) Un video che sembra davvero in grado di spazzare via ogni dubbio: gli alieni Sono tra noi. L'ultimo incontro ravvicinato è stato filmato nel corso di una esercitazione militare della Marina americana, al largo di San Diego. Il video, fatto circolare da Jeremy Corbel, famoso ricercatore e documentarista di fenomeni di questo tipo, mostra un oggetto sferico che segue da vicino la USS Omaha, una nave da guerra statunitense. Si tratta del secondo video che riGuarda i fatti apparentemente inspiegabili avvenuti nel corso delle esercitazioni del luglio 2019. Le Immagini Sono state registrate dagli uomini dell'equipaggio a bordo della nave e il Pentagono conferma che si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Unche sembra davvero in grado di spazzare via ogni dubbio: glitra noi. L'ultimo incontro ravvicinato è stato filmato nel corso di una esercitazione militareamericana, al largo di San Diego. Il, fatto circolare da Jeremy Corbel, famoso ricercatore e documentarista di fenomeni di questo tipo, mostra un oggetto sferico che segue da vicino la USS Omaha, una nave da guerra statunitense. Si tratta del secondoche rii fatti apparentemente inspiegabili avvenuti nel corso delle esercitazioni del luglio 2019. Lestate registrate dagli uomini dell'equipaggio a bordonave e ilche si ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Almeno 10 persone, tra cui 2 donne e 8 bambini, tutti membri della stessa famiglia Abu Hatab, sono stati uccisi la… - borghi_claudio : Le interviste a Salvini dopo il processo a Catania presenti sui giornali di oggi, per chi sa leggere tra le righe,… - MatteoRichetti : #MimmoParisi, il super guru del M5S tra #redditodicittadinanza e #navigator, dichiara che fa bene Orlando a commiss… - vaniacavi : RT @valy_s: Vaccinazione #COVID19 in #Veneto già aperta ai 40enni. Sondaggio tra amici: quasi tutti si sono già prenotati o lo faranno in q… - Silvia56997551 : RT @maolindas: Ma come si fa a gettare via un animale e poi a continuare a vivere come se niente fosse è come se buttassi via un bambino!??… -