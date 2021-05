Napoli | il maltempo apre una voragine al Rione Sanità | 10 famiglie sgomberate

Advertising

infoitinterno : Maltempo a Napoli, cede una strada: voragine al Rione Sanità, sgomberate 10 famiglie - anteprima24 : ** Dopo la pioggia si apre voragine nella Sanità a ##Napoli ** - apetrazzuolo : MALTEMPO - Napoli, allerta meteo dalle ore 20 di oggi e fino alle ore 12:00 di sabato 15 maggio 2021, parchi chiusi… - CentroMeteoITA : #METEO #NAPOLI - Forte #MALTEMPO in arrivo con PIOGGE e #TEMPORALI, ecco le previsioni - rep_napoli : Maltempo, sulla Campania allerta gialla dalle 20 [aggiornamento delle 16:07] -

Fanpage.it

Un'ampia voragine si è aperta nella notte nel rione Sanità , a. Non ci sono feriti. Sul posto sono giunti gli uomini della polizia e i vigili del fuoco, che ... APPROFONDIMENTI ILMeteo, ...... sabato 15 maggio , descrivono una situazione ancora in parte condizionata dalin diverse ... Temperature massime: 20° ae Bari, 21° a Palermo.Sprofonda il manto stradale in vico San Marco a Miradois, nel Rione Sanità. Nessun ferito, ma sgomberate dieci famiglie. Con ogni probabilità il cedimento è dovuto alla violenta pioggia che si è abbat ...Un'ampia voragine si è aperta nella notte nella zona della Sanità, a Napoli. Non ci sono feriti. Sul posto sono giunti gli uomini ...