(Di sabato 15 maggio 2021) Unaa sostegno della causa palestinese si è svolta stamane a, in piazza Cavour. Vi hanno partecipato circa 300 dimostranti aderenti a Rifondazione Comunista e all'associazione ...

Advertising

AMorelliMilano : #Milano, centinaia di stranieri oggi si sono radunati in piazza #Duomo al grido 'Allah Akbar' per una manifestazion… - DSantanche : Cori inneggianti a l’ #Intifada, la bandiera israeliana data alle fiamme, piazza Duomo invasa (anche dai centri soc… - LegaSalvini : #SALVINI: “PER MANIFESTAZIONE PRO ISRAELE RICEVO MINACCE DI MORTE. DA SINISTRA SILENZIO” - GeorgeGarside2 : RT @CCKKI: #Israele: manifestazione pro #Palestina a #Padova - Cronaca - ANSA - info_zampa : RT @CCKKI: #Israele: manifestazione pro #Palestina a #Padova - Cronaca - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Israele manifestazione

"Condanniamo l'aggressione israeliana, ma anche il silenzio che continua a persistere davanti alla pulizia etnica messa in atto dal governo di- dicono gli organizzatori della-...Alla guida dellal'influencer Miriam Mazza. .Quali sono le professioni più ricercate nel prossimo futuro? Plant manager, growth hacker, scrum master e altre 7. Scoprile tutte nell’articolo.ISRAELE - Non si placa la tensione tra Israele e i militanti palestinesi di Hamas, che negli scorsi giorni si sono tradotti in una serie di attacchi ...