ASCOLTITV 14 MAGGIO 2021 | SIAMO AD AGOSTO? 2 | 8 MLN PER L’ISOLA DEI FAMOSI 16 | 7% | TOP DIECI 15 | 5% | BENE QUARTO GRADO 9% | ITALIA1 7 | 3% | MATANO 17 | 1% VS D’URSO 15 | 1% | BELVE 2 | 9%

(Di sabato 15 maggio 2021) ASCOLTI TV 14· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – xM E D I A S E T24 – xPT – x Tg1 ore 8 – 1181 20.52UnoMattina – 982 18.10Storie Italiane – 939 19.03Storie Italiane – 1060 17.63È sempre Mezzogiorno – 1688 15.10Tg1 – 3278 21.62Oggi è un Altro Giorno – 1788 13.60Paradiso delle Signore – 2100 18.35Anteprima ViD – 1896 16.20La Vita in Diretta – 2171 17.10L’Eredità – 3209 21.07L’Eredità – 4391 23.84Tg1 – 5131 23.81Soliti Ignoti – 4965 20.00Top– 3270 15.47 x x xTg1 – 579 7.17 Tg5 ore 8 – 1098 19.20Mattino 5 – 1023 19.13 + 1011 20.73Forum – 1407 17.26Tg5 – 2809 19.77Beautiful – 2602 17.25Una Vita – 2504 17.66UeD – 2678 21.42 + 2188 19.06Amici + Isola – 2007 17.60 + DayDreamer – 1897 16.70P5 – 1816 15.12 + 1947 15.11Avanti un Altro! – 2210 15.22Avanti un Altro! – 3214 18.09Tg5 – 4153 ...

Ultime Notizie dalla rete : #ASCOLTITV MAGGIO

Ascolti Isola dei Famosi 2021, puntata del 10Rai1, Chiamami ancora amore : 3.515.000 ... #isola #? Francesco Canino (@fraversion) May 11, 2021Ascolti Isola dei Famosi 2021, puntata del 7Rai1 Top Dieci : 3.350.000 spettatori (share 15,... #? BubinoBlog (@bubinoblog) May 8, 2021Perde pubblico L’Isola dei Famosi 2021 ogni venerdì. Questo, però, non coinvolge soltanto il reality condotto da Ilary Blasi, ma anche Top Dieci di Carlo Conti e un po’ tutte le altre reti. Sembra pro ...Top Dieci contro L'Isola dei Famosi 2021. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 14 maggio 2021?