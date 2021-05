Prenotazione vaccini: partono quelle per gli over 40. Cosa ha detto Figliuolo (Di giovedì 13 maggio 2021) Prenotazione vaccini: al via anche quelle per gli italiani che hanno più di 40 anni. Ad annunciarlo direttamente il Commissario all’Emergenza Figliuolo. Il Generale ha anche fornito una data per la partenza del nuovo step alle regioni. Ecco come si procederà. Prenotazione vaccini: partono quelle per gli over 40 Prenotazione vaccini: al via anche quelle per gli italiani che hanno più di 40 anni. Ad annunciarlo è stato direttamente il Commissario all’emergenza Figliuolo. Il Generale ha inviato una lettera ai Governatori: la nuova fase della campagna vaccinale – che coinvolgerà le persone nate fino al 1981 – può partire dal 17 ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 13 maggio 2021): al via ancheper gli italiani che hanno più di 40 anni. Ad annunciarlo direttamente il Commissario all’Emergenza. Il Generale ha anche fornito una data per la partenza del nuovo step alle regioni. Ecco come si procederà.per gli40: al via ancheper gli italiani che hanno più di 40 anni. Ad annunciarlo è stato direttamente il Commissario all’emergenza. Il Generale ha inviato una lettera ai Gnatori: la nuova fase della campagna vaccinale – che coinvolgerà le persone nate fino al 1981 – può partire dal 17 ...

