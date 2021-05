Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin racconta la sua malattia (Di giovedì 13 maggio 2021) “Mi hanno dato della pazza, frigida e bugiarda, ma sono malata“, sono le parole che si leggono su un post Instagram dell’influencer Giorgia Soleri. L’influencer 25enne e fidanzata di Damiano dei Maneskin, gruppo rock vincitore del Festival di Sanremo 2021 racconta la sua malattia. Giorgia Soleri: chi è la ragazza che ha fatto innamorare Damiano? Giorgia Soleri, influencer di 25 anni con 145 mila followers è la fidanzata di Damiano dei Maneskin. Dopo quattro anni di relazione segreta i due sono usciti allo scoperto. I fan non se lo aspettavano, delirio sui social e picco di followers per la ragazza. Sulla bibliografia di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) “Mi hanno dato della pazza, frigida e bugiarda, ma sono malata“, sono le parole che si leggono su un post Instagram dell’influencer. L’influencer 25enne edidei, gruppo rock vincitore del Festival di Sanremo 2021la sua: chi è la ragazza che ha fatto innamorare, influencer di 25 anni con 145 mila followers è ladidei. Dopo quattro anni di relazione segreta i due sono usciti allo scoperto. I fan non se lo aspettavano, delirio sui social e picco di followers per la ragazza. Sulla bibliografia di ...

