Serie A, riepilogo del 36º turno: vincono tutte in zona Champions (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gol e spettacolo nella 36ª giornata di Serie A. Il Milan ne fa 7, vincono Juve, Lazio, Inter, Genoa e Atalanta, Pippo Inzaghi quasi in B La 36ª giornata di Serie A, aperta da Napoli-Udinese nella giornata di ieri, ha visto scendere in campo ben 8 partite nella serata di oggi inaugurate da Cagliari-Fiorentina alle 18:30. La giornata si concluderà domani sera alle 20:45 con Crotone-Hellas Verona. Dopo la goleada del Napoli al Maradona e il pareggio di Cagliari, vincono Milan, Juventus, Genoa, Atalanta, Inter e Lazio al 95esimo. Unico pareggio di giornata è quello tra Samp e Spezia. Sampdoria-Spezia 2-2: risultato e tabellino A Marassi lo Spezia porta a casa un punto fondamentale in chiave salvezza, portando a 4 i punti di vantaggio sul Benevento. Lo Spezia parte forte trovando subito il vantaggio con Pobega ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gol e spettacolo nella 36ª giornata diA. Il Milan ne fa 7,Juve, Lazio, Inter, Genoa e Atalanta, Pippo Inzaghi quasi in B La 36ª giornata diA, aperta da Napoli-Udinese nella giornata di ieri, ha visto scendere in campo ben 8 partite nella serata di oggi inaugurate da Cagliari-Fiorentina alle 18:30. La giornata si concluderà domani sera alle 20:45 con Crotone-Hellas Verona. Dopo la goleada del Napoli al Maradona e il pareggio di Cagliari,Milan, Juventus, Genoa, Atalanta, Inter e Lazio al 95esimo. Unico pareggio di giornata è quello tra Samp e Spezia. Sampdoria-Spezia 2-2: risultato e tabellino A Marassi lo Spezia porta a casa un punto fondamentale in chiave salvezza, portando a 4 i punti di vantaggio sul Benevento. Lo Spezia parte forte trovando subito il vantaggio con Pobega ...

Advertising

manocheamarezza : @Luana___L Intendo se fanno un salto così ce ne vogliono almeno tre per farmi vedere quello che mi hanno tolto, non… - tabellamercatob : Ieri ultima giornata #SerieB #Salernitana in #SerieA!!! Retrocede il #Cosenza #Monza #Lecce #Venezia #Cittadella… - SalernoSport24 : Il riepilogo con marcatrici e risultati dell'ultimo turno del girone D di Serie C che vedeva riposare le salernitan… - GiuliaCuchu : RT @CalcioPillole: Il #Milan ha vinto in casa della #Juventus in #SerieA per la prima volta da marzo 2011, prima che esistesse lo Stadium.… - infoitsport : ?? Serie A, un riepilogo statistico della 35a giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Serie riepilogo 'Pandemia Covid poteva essere evitata'/ Esperti: 'Ritardi ed errori Cina, ma...' ... la speranza è che i governi e la comunità internazionale adottino senza indugio 'una serie di ... QUANDO HA AVUTO INIZIO? Concludiamo con un breve riepilogo: la pandemia Covid conobbe la sua alba il 31 ...

Pronostici calcio oggi: i consigli del 13 maggio 2021 Venezia - Chievo (ore 21) Match valido per i playoff di Serie B. Da una parte c'è la squadra di ... Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 13 maggio 2021 Aston Villa - ...

Serie A, riepilogo del 36º turno: vincono tutte in zona Champions ZON.it Pronostici di oggi 12 maggio: Serie A regina, ma anche Chelsea-Arsenal e molto altro Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 12 maggio. A parte la classica Inter-Roma, in Serie A si giocano tante partite importanti. Il Milan cercherà di non inciampare dopo la vittoria contro ...

Pronostici di oggi 11 maggio. Serie A, LaLiga, Premier League ma anche il campionato turco Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 11 maggio. Per la Serie A c’è Napoli-Udinese, con Gattuso a un passo dal portare la squadra in Champions, ma ci cono anche i campionati turco e portog ...

... la speranza è che i governi e la comunità internazionale adottino senza indugio 'unadi ... QUANDO HA AVUTO INIZIO? Concludiamo con un breve: la pandemia Covid conobbe la sua alba il 31 ...Venezia - Chievo (ore 21) Match valido per i playoff diB. Da una parte c'è la squadra di ...delle partite: la schedina consigliata per le partite del 13 maggio 2021 Aston Villa - ...Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 12 maggio. A parte la classica Inter-Roma, in Serie A si giocano tante partite importanti. Il Milan cercherà di non inciampare dopo la vittoria contro ...Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 11 maggio. Per la Serie A c’è Napoli-Udinese, con Gattuso a un passo dal portare la squadra in Champions, ma ci cono anche i campionati turco e portog ...