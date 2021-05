Piemonte, vaccino 40enni: prenotazioni dal 17 maggio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Anticipano le date del vaccino per 40enni in Piemonte: a partire da lunedì 17 maggio saranno aperte le prenotazioni. Da questa data la fascia di età tra 45-49 anni potranno iscriversi sul portale www.ilPiemontevaccina.it e da venerdì 21 maggio lo potranno fare i Piemontese dalla fascia 40-44 anni. Sono 30.202 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 12.747 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 10.395 le persone estremamente vulnerabili, 10.418 i sessantenni, 3.110 i settantenni e 1.887 gli over80. Sono state oltre 2.350 le dosi somministrate dai medici di ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Anticipano le date delperin: a partire da lunedì 17saranno aperte le. Da questa data la fascia di età tra 45-49 anni potranno iscriversi sul portale www.ilvaccina.it e da venerdì 21lo potranno fare ise dalla fascia 40-44 anni. Sono 30.202 le persone che hanno ricevuto ilcontro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione(dato delle ore 18.30). A 12.747 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 10.395 le persone estremamente vulnerabili, 10.418 i sessantenni, 3.110 i settantenni e 1.887 gli over80. Sono state oltre 2.350 le dosi somministrate dai medici di ...

