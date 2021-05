Gianni Morandi | come sta la sua mano dopo l’incidente | le sue parole via social

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

Francesco Guccini, Lucio Dalla,, Cesare Cremonini, Lo Stato Sociale sono solo i nomi più recenti di una lunga serie di personaggi che hanno dato tanto alla musica, ma dietro di loro si ...È la cosiddetta "unità funzionale 19", sollecitata in primis dal sindaco e commissario della Comunità, nell'ottica di eliminare il traffico promiscuo tra mezzi a motore e biciclette ...Gianni Morandi rivela su Instagram come sta la sua mano adesso: l'11 marzo il cantante era rimasto vittima di un incidente domestico.Studio per la riorganizzazione della sanità nel Vco: le 90 pagine a firma dell’Istituto di ricerche economiche e sociali per il Piemonte sono da qualche giorno in mano ai sindaci della Rappresentanza ...