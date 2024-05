Judo Cs Village - bene gli Esordienti Strappato il pass per Olbia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Francesco Visani (2°), Martina Conficconi (2°) e Davide Tufariello (3°) si sono qualificati per le finali nazionaliB di(foto), che si disputeranno a. I treka del CsRavenna, hanno conquistato ilnella tappa di Castelmaggiore, e si sono aggiunti a Kevin Canale, qualificato di diritto. Il quartetto ravennate combatterà adper una medaglia nazionale. Nei 66 kg, Michele Fabbri si è classificato al 3°, strappando ila per gli assoluti A2 (Perugia 11 maggio). Fra gli Juniores, Erik Sangiorgi ha vinto negli 81 kg al meeting della Valbrenta di Vicenza (cintura nera per lui). Asia Gianese argento nei 70 kg.