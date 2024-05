Stella Alaimo Franco muore dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso con diagnosi di lombalgia | ma era un tumore

(Di venerdì 3 maggio 2024) A dicembre 2023 si è presentata aldella sua città, Treviglio, con un forte dolore a una gamba ed èsubitocon unadie nessun giorno di prognosi. Ma100 giorni, lo scorso 30 marzo, è morta: unai polmoni metastatizzato non le ha lasciato scampo. Aveva 61 annie secondo i suoi due figli, Monica e Andrea, potevasalvata. Per questo hanno sporto denuncia ipotizzando il reato di omicidio colposo. Sotto accusa tre medici dell'Ospedale di Treviglio e l'Asst Bergamo Ovest. "Ci hanno detto che se fossefatta in tempo laesatta, anche solo qualche ...

Una bambina di nove mesi di San Fiorano (Lodi) è morta oggi dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso dell’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. La piccola era stata portata con la febbre alta e problemi respiratori in ospedale ieri sera e quasi tutta la notte l’ha passata in ... Continua a leggere>>

finalmente una bella notizia per Eleonora Giorgi . Lo scorso novembre l’attrice 70enne aveva annunciato che le avevano diagnosticato un tumore al pancreas. dopo il ciclo di chemioterapia aveva rivelato a Verissimo che il 27 marzo sarebbe stata ricoverata per un intervento. Operazione chirurgica che ... Continua a leggere>>

Aveva aperto la porta di casa, la palazzina in via della Carrozzola era esplosa. La donna, una 33enne originaria di Ischia di Castro, era stata sbalzata dall’onda d’urto, battendo violentemente la testa. Una vicenda drammatica che aveva colpito l’intera comunità di Piancastagnaio dove la donna ... Continua a leggere>>

Perché Peloton è ancora in crisi Il Ceo si dimette e l’azienda continua a licenziare - La crisi continua per Peloton, l'azienda che produce e vende macchinari per il fitness. dopo il boom in pandemia molto è andato storto ... Continua a leggere>>

Finlandia, sospeso dal partito dopo sparatoria a Helsinki: Vornanen "non si dimette" da deputato - Subito dopo la decisione del suo partito, da cui potrebbe essere anche espulso in futuro, ha dichiarato la leader Riikka Purra, Vornanen si è scusato con il partito e con i colleghi parlamentari. Continua a leggere>>

“Un tumore scambiato per lombosciatalgia in ospedale, la mamma è morta in tre mesi”: la denuncia dei figli - In quel momento, dopo aver effettuato dei raggi nella zona rachide-lombo-sacrale, la 61enne viene dimessa con la diagnosi di lombalgia e nessun giorno di prognosi. A casa, però, non passa la ... Continua a leggere>>