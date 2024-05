Subbiano | uno stadio adeguato in sicurezza con una tribuna pronta a fare il pieno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Arezzo, 3 maggio 2024 – Nel 2023 c’era stata la paura di non ripartire per la stagione calcistica nellocomunale di, per carenza di adeguamenti tecnici dell'impianto, con striscioni messi in mostra ai giardini. Ora a meno di un anno è arrivata la risposta con unorispettoso di tutte le norme che permettono anche la massima capienza del pubblico sullaattraverso una sinergia tra Comune e società del Marino Mercato, con un presidente Paolo Bertini che ci ha messo cuore e braccia. “È una bellissimala nostra “ ha dichiarato Paolo Bertini Presidente della Società del Marino Mercato” unacome ce ne sono poche sia in provincia che fuori, ma che ha i suoi anni, essendo del 1981. Noi ...