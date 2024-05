Pallavolo Casciavola - playoff per la B2 | la PediaTuss ospita Empoli

(Di venerdì 3 maggio 2024)(Pisa), 3 maggio 2024 - Un anno di duro lavoro per arrivare a giocare partite come questa. Così in massima sintesi il pensiero dellaalla vigilia della prima partita deipromozione. Sarà un cammino lungo per chi avrà la forza ed il merito di arrivare fino alla fine. Si comincia con un triangolare e solo la prima classificata proseguirà verso la seconda fase che porterà dritta in B2. Laavrà l’onore di esordire fra le mura amiche del Pala Pediatrica, sabato 4 maggio alle 21, la squadra di Tagliagambe attende la visita del TimeNet, formazione che ha chiuso il girone B alle spalle del Castelfiorentino, ma che ha conquistato il primato nella classifica avulsa delle migliori seconde. Servirà una ...

