Lucia - Amici 23 | Il momento più bello è stato ballare con Angelina Mango Il mio sogno? Collaborare con Tate McRae e vivere di danza

(Di venerdì 3 maggio 2024)Ferrari, eliminata durante la terza puntata del serale di23, ha girato il mondo per coltivare il suo. La ballerina, nel corso di un’intervista, ci ha parlato di come è nata la sua passione, dell’esperienza nella scuola e dei suoi progetti futuri. Scopriamo le sue parole e le riflessioni che ha condiviso con noi. Intervista aFerrari, ballerina di23 Sei nata in Nevada, cosa ti ha spinto a tornare in Italia da sola e coltivare la tua passione per il ballo? Ho mamma che è italiana, di Roma. Nel 2021 sono venuta a fare un camp, uno stage di un’amica di mamma che ha una scuola di, e da quel camp ho vinto una borsa di studio per rimanere in Italia. A dire la verità non avevo nessun piano o programma di rimanere a Roma. Poi sono tornata a Reno, nella mia ...