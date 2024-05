Choc nella boxe - Ryan Garcia positivo al doping nel match contro Haney Il mistero dell’ostarin - lui scrive | Non avrei dovuto prenderlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Come stravolgere la propria carriera in meno di due settimane: chiedere a. Il pugile statunitense è passato dalla clamorosa – quanto inaspettata – vittoria a Las Vegas lo scorso 20 aprileDevin, alla positività alllo anti-. L’emittente televisiva ESPN ha svelato di aver avuto accesso a una lettera della Voluntary Anti-Association (Vada) e ha rivelato chesarebbe risultatoall’ostarina prima e dopo ilin cui per ben tre volte ha mandato al tappeto, infliggendogli la prima sconfitta in carriera dopo 31 vittorie. Il pugile si è dichiarato assolutamente incolpevole, ma il suo successivo post su X sembrerebbe smentire la sua stessa ...