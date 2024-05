Al via La Campania delle Eccellenze con De Luca e Fiola

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSalute e benessere psicofisico: le misure messe in campo dalla Regione, al centro del primo appuntamento de “La” in programma martedì 7 maggio, a partire dalle ore 10.30, presso l’Auditorium del Centro Direzionale di Napoli (Isola C3). Dallo psicologo di base alla psicologia scolastica, passando per il voucher psicologico, saranno i temi affrontati nella giornata di confronto che sarà introdotta da Bruna, consigliere regionale e presidente della VI Commissione regionale, che sarà conclusa dall’intervento del presidente della Regione, Vincenzo De. “È essenziale mantenere alta l’attenzione su un tema così delicato, per garantire un futuro migliore ai nostri ragazzi. Le notizieultime settimane ...