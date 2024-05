Offrire nuove prospettive alla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 3 maggio 2024) Nel 2001 la comunità ecclesiale riceveva dall’Episcopato italiano gli Orientamenti pastorali per il primo decennio del 2000 che fissavano il tema “Comunicare il Vangelo in unche cambia”. In quella prospettiva si coglieva la comunicazione non solo come un elemento strutturale, tecnologico, informativo, ma come un elemento caratterizzato da una dinamicità propria, all’interno anche di un orizzonte culturale. Dato di fondo molto importante, perché comunicazione e cultura non possono essere disgiunte; vanno di pari passo, vivono di simbiosi e vivendo di simbiosi entrano in una prospettiva antropologica. LEGGI ANCHE > Riscoprire l’umanità nell’era dell’intelligenza artificiale Nel 2004 la Conferenza Episcopale Italiana pubblicava il documento “Comunicazione e”, il Direttorio sulle comunicazioni sociali nella...