LIVE – Monza-Lazio - Tudor in conferenza stampa DIRETTA

(Di venerdì 3 maggio 2024) La, dopo aver trovato una quadratura del cerchio nelle ultime settimane, si prepara a disputare una nuova sfida contro il, nel match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La squadra capitolina deve assolutamente vincere per continuare a sperare nella qualificazione in Champions League, che al momento resta abbastanza complicata. Nella giornata odierna di venerdì 3 maggio il tecnico biancoceleste Igorparlerà inper rispondere alle varie domande dei giornalisti. Le dichiarazioni saranno trasmesse suStyle Channel e Radio. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O ...

La Lazio, dopo aver trovato una quadratura del cerchio nelle ultime settimane, si prepara a disputare una nuova sfida contro il Monza, nel match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La squadra capitolina deve assolutamente vincere per continuare a sperare ... Continua a leggere>>

Monza - Lazio, la conferenza stampa di Tudor - SEGUI LA live - Alla vigilia della sfida di campionato contro il Monza ha parlato in conferenza stampa il tecnico della Lazio Igor Tudor che ha risposto alle domande dei cronisti presenti. Continua a leggere>>

Tudor diretta conferenza prima di monza-lazio: segui tutto live - FORMELLO - Servono punti per il sogno Champions, servono punti per l’Europa. Missione vittoria per la Lazio a Monza, match in programma sabato alle ore 18. I biancocelesti, oggi settimi in classifica, ... Continua a leggere>>

Serie A, le gare di oggi: dove vedere Torino-Bologna in tv e in streaming - Si torna in campo in serie A in occasione della 35esima giornata di campionato, che si apre oggi con la sfida Torino-Bologna e si chiuderà lunedì con Salernitana-Atalanta e Udinese-Napoli. La ... Continua a leggere>>