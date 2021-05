Save the Children: 'Nell'anno del Covid in Italia 96mila mamme hanno perso il lavoro' (Di venerdì 7 maggio 2021) Le mamme con figli minorenni in Italia sono poco più di 6 milioni e, Nell'anno della pandemia , molte di loro sono state penalizzate nel mercato del lavoro , a causa del carico di lavoro domestico e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 maggio 2021) Lecon figli minorenni insono poco più di 6 milioni e,della pandemia , molte di loro sono state penalizzate nel mercato del, a causa del carico didomestico e ...

Advertising

sole24ore : Save the children, l’Italia non è un paese per mamme: 96mila hanno perso il lavoro con la pandemia, 4 su 5 hanno fi… - RaiNews : Tra di loro, 4 su 5 hanno figli con meno di cinque anni - LordTasko : RT @sole24ore: Save the children, l’Italia non è un paese per mamme: 96mila hanno perso il lavoro con la pandemia, 4 su 5 hanno figli under… - palmiottid : RT @sole24ore: Save the children, l’Italia non è un paese per mamme: 96mila hanno perso il lavoro con la pandemia, 4 su 5 hanno figli under… - ditelo_a_sara : RT @sole24ore: Save the children, l’Italia non è un paese per mamme: 96mila hanno perso il lavoro con la pandemia, 4 su 5 hanno figli under… -