Vaccino Covid, le nuove date per la prenotazioni: arriva il turno della fascia dai 40 ai 50 (Di sabato 1 maggio 2021) Il mondo sta lottando da oltre un anno contro il coronavirus. La pandemia mondiale ha messo in ginocchio l'intero Pianeta. In questi ultimi mesi i vari Paesi del mondo, tra cui anche l'Italia, hanno dato il via alla vaccinazione contro il Covid-19. In Italia è stata raggiunta la quota di 500 mila dosi al giorno di Vaccino Covid somministrate in un giorno. Un vero e proprio record che ci regala la speranza di un ritorno ad una vita il più normale possibile molto presto. Nonostante le difficoltà nel reperire le varie dosi, a fine giugno sarà il turno della fascia tra i 40 e i 50 anni. Vaccino Covid: le date per la fascia d'età 40/50 A maggio sono destinate all'Italia 17 milioni di fiale di Vaccino

