Tampon tax | Firenze ha tolto l’Iva sugli assorbenti nelle farmacie comunali | è il primo capoluogo di Regione

(Di venerdì 23 aprile 2021) Èildiin Italia ad aver eliminato la tassa, oggi considerati beni di lusso (seppur indispensabili) e quindi gravati da Iva al 22%. Grazie ad una delibera comunale amministrato dal centrosinistra, le 21del comune potranno vendere i beni senza alcuna tassazione. Da tempo i partiti promettono un intervento sullatax, ma al di là delle promesse niente di concreto è stato fatto. “Il ciclo non è un lusso eppure in Italiaè al 22%: la tassazione prevista per i prodotti non di prima necessità”, ha dichiarato la consigliera comunale del Pd Laura Sparavigna e una delle prime sostenitrici dell’iniziativa, “come se potessimo ...

Il Comune di Firenze è il primo capoluogo italiano ad abolire la: le 21 farmacie comunali non faranno più pagare l'Iva sugli assorbenti. Maria Vannuzzi, la direttrice retail Afam Spa, ha spiegato: "Abbiamo seguito l'iter della mozione votata dal ...Le 21 farmacie comunali di Firenze non faranno pagare l'Iva sugli assorbenti femminili. Firenze dunque, spiega una nota, sarà il primo capoluogo di regione italiano ad abolire la. 'Abbiamo seguito l'iter della mozione votata dal Consiglio comunale - ha spiegato Maria Vannuzzi, direttore retail Afam - ed abbiamo deciso di abolire l'Iva sugli assorbenti femminile, ...Un passo atteso da anni, nella speranza che quanto deciso a Firenze dia una spinta decisiva per portare allo Stop della cosiddetta “Tampon Tax”. La battaglia politica condotta dalla consigliera ...Dai, abbiamo una prima vittoria sulla tampon tax! Certo, sarebbe bello che fosse il governo italiano a mobilitarsi finalmente per la causa invece di far finta di niente e continuare a trattare gli ...