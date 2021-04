Covid Gb, 40 morti e 2.678 contagi. Superati i 45 milioni di vaccini (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono quasi 2.700 (2.678) i nuovi contagi da coronavirus in Gran Bretagna. Gli ultimi dati ufficiali diffusi dalle autorità sanitarie indicano che nel Regno Unito nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 40 nuovi morti. I dati di ieri indicavano 18 morti e 2.729 nuovi contagi. Sul fonte delle vaccinazioni è stata superata la soglia dei 45 milioni di dosi somministrate. Per l’esattezza, gli ultimi dati aggiornati indicano 45.012.308 dosi, di cui 33.388.637 prime dosi e 11.623.671 seconde dosi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono quasi 2.700 (2.678) i nuovida coronavirus in Gran Bretagna. Gli ultimi dati ufficiali diffusi dalle autorità sanitarie indicano che nel Regno Unito nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 40 nuovi. I dati di ieri indicavano 18e 2.729 nuovi. Sul fonte delle vaccinazioni è stata superata la soglia dei 45di dosi somministrate. Per l’esattezza, gli ultimi dati aggiornati indicano 45.012.308 dosi, di cui 33.388.637 prime dosi e 11.623.671 seconde dosi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

