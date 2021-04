«La Superlega è un crimine culturale | ormai la gente discute solo del livello di depravazione raggiunto»

(Di martedì 20 aprile 2021) L’esclamazione di Rudi Völler secondo cui la fondazione dellaeuropea è “uncontro il calcio”, coglie il punto, secondo il Sueddeutsche Zeitung. In tono melodrammatico, ma oggettivamente corretto, scrive l’autorevole quotidiano tedesco in un editoriale: si sta portando avanti la distruzione di un bene, popolare. “E non importa se il piano dei separatisti verrà effettivamente attuato. La lettera di intenti documenta già la cospirazione, rappresenta un accordo per commettere un. Il danno è già fatto: il pubblico nonpiù di questioni di gusto nel mondo del calcio, ma piuttosto del grado dida questo sport“. “Il circolo d’élite pone fine all’appartenenza alla comunità e ora spetta alla comunità ...

La Superlega potrebbe "danneggiare il gioco che amiamo" - il principe William condanna l'iniziativa ... criticandola per aver fatto scaturire nel mondo degli appassionati parole come 'guerra' e 'crimine'... 'Ho letto parole come guerra e crimine, terribili se legate al calcio, il gioco che tutti amiamo e ... Quindi non possiamo che disapprovare la Superlega: è un negozio chiuso, una fuga dalle attuali ...