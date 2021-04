Bernardeschi guarito dal Coronavirus: il comunicato della Juve (Di martedì 20 aprile 2021) ntus. Il 33 bianconero torna a disposizione di Pirlo Federico Bernardeschi è guarito dal Coronavirus, lo comunica la Juve tramite comunicato ufficiale. Federico Bernardeschi ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) ntus. Il 33 bianconero torna a disposizione di Pirlo Federicodal, lo comunica latramiteufficiale. Federicoha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC. L'articolo proviene da Calcio News 24.

