Inter | Conte | “Superlega? Sono nato pronto Ci sarà tempo per pensarci”

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE #NapoliInter, ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte! ???? #FORZAINTER ???? - Inter : ?? | LIVE la conferenza di Antonio Conte - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Questa è una squadra che sa quello che fa e sa quello che vuole' ??? Le parole di Antonio… - Miki75159723 : RT @Miki75159723: Come al solito #conte mette il pullman davanti al portiere e poi palla a lukaku ma che schifo di gioco che ha l'Inter poi… - sportli26181512 : Napoli-Inter, Conte: 'Pareggio che riduce speranze di chi ci insegue'. Video: L'allenatore dell'Inter dopo l'1-1 su… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Conte

...tra Napoli e, che allo Stadio Maradona non vanno oltre un 1 - 1. All'autogol di Handanovic risponde la rete di Eriksen: si ferma a 11 la striscia di vittorie consecutive della squadra di, ...Napoli -1 - 1: pagelle nerazzurre HANDANOVIC 6 Sfortunato e tradito da… De Vrij. Commette un'...6 Striscia di vittorie interrotta, 2 punti di vantaggio persi sul Milan, ma comunque ...Il tecnico salentino è soddisfatto del pareggio in rimonta maturato al Maradona: "Adesso sappiamo reagire ai momenti difficili e sfortunati" ...Antonio Conte analizza la gara pareggiata contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport: "In questo momento dobbiamo concentrarci sul presente perché non sappiamo cosa accadrà, ...