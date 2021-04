Giorgio Armani svela le divise della squadra italiana alle Olimpiadi e Paralimpiadi

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il legame dicon il mondo dello sport e? un dialogo in continua evoluzione che si esprime attraverso valori condivisi, abbigliamento tecnico e collaborazioni, che nasce da un modo di essere e di vivere, fatto di impegno, duro lavoro, lealta? ai propri valori. Una visione che trova nelleil suo culmine, che parte dai prossimi Giochi di Tokyo per continuare con leInvernali di Pechino nel 2022. In queste occasioni, EA7 Emporiovestira? ufficialmente l’Italia Team, in collaborazione con il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e con il CIP (Comitato Paralimpico Italiano). «E? un onore e un privilegio vestire le nostre squadre olimpiche e paralimpiche, in questo momento in particolare» ha dichiarato...