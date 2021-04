Sospeso vaccino JandJ, per il governo impatto "modesto" sul piano (Di martedì 13 aprile 2021) Un'altra (possibile) tegola si abbatte sul piano vaccinale dell'Italia. Dopo le limitazioni decise per il vaccino AstraZeneca, le prime dosi del siero Johnson&Johnson arrivate a Pratica di Mare sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) Un'altra (possibile) tegola si abbatte sulvaccinale dell'Italia. Dopo le limitazioni decise per ilAstraZeneca, le prime dosi del siero Johnson&Johnson arrivate a Pratica di Mare sono ...

Advertising

CottarelliCPI : Negli USA il vaccino J&J è stato sospeso precauzionalmente. Purtroppo le campagne di vaccinazione sono complesse e… - ladyonorato : Johnson& Johnson, Stati Uniti e Australia lo sospendono dopo 'casi di coaguli nel sangue': 'Non lo raccomandiamo' - Ettore_Rosato : Il vaccino #JohnsonandJohnson è stato sospeso negli Usa per 6 casi di trombosi su 7 milioni di somministrazioni. Gi… - lucimicia : RT @Inviaggiatore: Il vaccino Johnson & Johnson è stato sospeso negli Stati Uniti - annachiara7 : RT @ladyonorato: Johnson& Johnson, Stati Uniti e Australia lo sospendono dopo 'casi di coaguli nel sangue': 'Non lo raccomandiamo' https://… -