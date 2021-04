L’Isola dei Famosi in onda registrata!

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 13 aprile 2021) Rosolino e Isoardi Non era mai accaduto. Per la prima volta nella sua storia, l”Isola deiandrà inin differita. Niente diretta per lasciare Palapa e location attigue libere per Supervivientes. Giovedì 15 aprile 2021 si rinnoverà il raddoppio del, ma la puntata sarà registrata nel pomeriggio e trasmessa in differita alle 21.45 circa, per non essere di intralcio alla prima serata di Telecinco. Il televoto aperto ieri sera, che vede in corsa Fariba, Roberto Ciufoli e Valentina Persia, verrà chiuso dall’inviato Massimiliano Rosolino giovedì intorno alle 16.30, nel corso della striscia quotidiana insu Canale 5. Il reality, dunque, per la prima volta nella sua storia non sarà in diretta contravvenendo all’essenza stessa del format. La motivazione, poi, non regge perchè dipesa da logiche di ...