L'Ue minaccia AstraZeneca. Il rebus della guerra legale (Di lunedì 12 aprile 2021) Gian Micalessin Dosi non fornite, diffida di Bruxelles. Ma il rischio è che l'azienda abbandoni l'Europa per altri mercati E adesso? La durissima lettera di diffida, rivelata dal Corriere della Sera, con cui la Commissione Europea chiede conto ad AstraZeneca della mancata fornitura di 90 milioni di dosi rispetto alle 120 previste entro fine marzo apre una colossale incognita nella guerra dei vaccini. La lettera firmata da Sandra Gallina, l'italiana responsabile della Direzione generale Ue sulla Salute, è il prologo di una possibile causa legale. «Vi chiediamo formalmente e vi diamo preavviso di porre rimedio alle sostanziali violazioni contrattuali entro venti giorni da questa lettera», intima il documento indirizzato ai vertici aziendali. Stando alla missiva, datata 19 ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 aprile 2021) Gian Micalessin Dosi non fornite, diffida di Bruxelles. Ma il rischio è che l'azienda abbandoni l'Europa per altri mercati E adesso? La durissima lettera di diffida, rivelata dal CorriereSera, con cui la Commissione Europea chiede conto admancata fornitura di 90 milioni di dosi rispetto alle 120 previste entro fine marzo apre una colossale incognita nelladei vaccini. La lettera firmata da Sandra Gallina, l'italiana responsabileDirezione generale Ue sulla Salute, è il prologo di una possibile causa. «Vi chiediamo formalmente e vi diamo preavviso di porre rimedio alle sostanziali violazioni contrattuali entro venti giorni da questa lettera», intima il documento indirizzato ai vertici aziendali. Stando alla missiva, datata 19 ...

Advertising

GuidoAnzuoni : RT @davcarretta: @Keynesblog @lucianocapone Il 15 gennaio Arcuri minaccia causa a Pfizer-BioNTech. Il 18 aspetta AstraZeneca come panacea.… - GuisaTania : RT @davcarretta: @Keynesblog @lucianocapone Il 15 gennaio Arcuri minaccia causa a Pfizer-BioNTech. Il 18 aspetta AstraZeneca come panacea.… - Rossana44792035 : RT @davcarretta: @Keynesblog @lucianocapone Il 15 gennaio Arcuri minaccia causa a Pfizer-BioNTech. Il 18 aspetta AstraZeneca come panacea.… - Roky99760738 : RT @davcarretta: @Keynesblog @lucianocapone Il 15 gennaio Arcuri minaccia causa a Pfizer-BioNTech. Il 18 aspetta AstraZeneca come panacea.… - a_armaroli : RT @davcarretta: @Keynesblog @lucianocapone Il 15 gennaio Arcuri minaccia causa a Pfizer-BioNTech. Il 18 aspetta AstraZeneca come panacea.… -

Ultime Notizie dalla rete : minaccia AstraZeneca Covid, vaccino Johnson & Johnson: come funziona e chi lo produce ... adenovirus inducono la produzione di una proteina che viene poi riconosciuta come una minaccia ... La tecnica dell'adenovirus come vettore è la stessa usata da AstraZeneca, anche se i due vaccini ...

La deriva "criminale" dei no vax. Bassetti: "Terroristi da punire" ... in una minaccia o in un insulto'. Come bisognerebbe agire in questo caso? 'Basterebbe prendere ...Questo è il risultato della campagna denigratoria e di disinformazione che è stata fatta su AstraZeneca.

L'Ue minaccia lo stop all'export di AstraZeneca AGI - Agenzia Italia L'Ue minaccia AstraZeneca. Il rebus della guerra legale E adesso? La durissima lettera di diffida, rivelata dal Corriere della Sera, con cui la Commissione Europea chiede conto ad AstraZeneca della mancata fornitura di 90 milioni di dosi rispetto alle 120 ...

Covid, vaccino Johnson & Johnson: come funziona e chi lo produce StampaIl farmaco arriverà in Italia dalla seconda metà di aprile, dopo che negli ultimi mesi ha ricevuto il via libera della Food and Drug Administration, l’agenzia federale statunitense, e poi dell’E ...

... adenovirus inducono la produzione di una proteina che viene poi riconosciuta come una... La tecnica dell'adenovirus come vettore è la stessa usata da, anche se i due vaccini ...... in unao in un insulto'. Come bisognerebbe agire in questo caso? 'Basterebbe prendere ...Questo è il risultato della campagna denigratoria e di disinformazione che è stata fatta suE adesso? La durissima lettera di diffida, rivelata dal Corriere della Sera, con cui la Commissione Europea chiede conto ad AstraZeneca della mancata fornitura di 90 milioni di dosi rispetto alle 120 ...StampaIl farmaco arriverà in Italia dalla seconda metà di aprile, dopo che negli ultimi mesi ha ricevuto il via libera della Food and Drug Administration, l’agenzia federale statunitense, e poi dell’E ...