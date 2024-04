Campobasso in festa per il ritorno in Serie C

(Di domenica 28 aprile 2024) Aria diin Molise. Iltorna inC al termine della partita contro il Chieti che si è giocata in Abruzzo, finita 0 a 2 per i molisani. Complice il pareggio tra il Termoli e L’Aquila al Cannarsa di Termoli, il sogno dei rossoblù è realtà, con un turno di anticipo. Le reti di Romero e Di Nardo portano la squadra di mister Pergolizzi nella terzanazionale. Allo stadio Molinari dimigliaia di tifosi hanno seguito la partita sui maxi schermi allestiti. La gioia dei tifosi è esplosa al fischio finale dell’arbitro e sono stati avviati i festeggiamenti per ilinC. Si attende il rientro della squadra e della società per quella che si annuncia una notte dirossoblù.

