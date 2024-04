Arsenal - pirotecnico 2-3 nel derby di Londra | al Tottenham non riesce lo sgambetto | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 aprile 2024) C’era grande attesa per ildi, il più antico delle stracittadine londinesi presenti in Premier League. Attesa che non è stata delusa dallo spettacolo in campo. Ben 5 gol, qualche errore e il punteggio rimasto in bilico fino alla fine. Gara terminata 2-3 in favore dei ‘Gunners’ che, avanti di 3 reti, hanno tremato nel finale. Nel primo tempo, infatti, la pratica sembrava già chiusa: l’autogol di Hojberg e le reti di Saka e Havertz hanno permesso ai ragazzi di Arteta di chiudere 0-3 dopo i primi 45 minuti. Ma ilnon ha mai mollato: un rilancio sbagliato di Raya ha permesso a Romero di segnare un facile 1-3, un goffo intervento in area ha causato il rigore che Son ha trasformato nel 2-3. Ma nient’altro: la rimonta degli ‘Spurs’ si è fermata ...