Papa Francesco a Venezia dopo il caso Vannacci | Servono luoghi inclusivi in cui nessuno è emarginato

Papa Francesco , come primo gesto nella sua visita a Venezia , sta salutando, una ad una, le circa ottanta donne detenute che lo attendevano nel carcere della Giudecca . Accanto al Papa il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia. “E’ fondamentale che il sistema carcerario offra a detenuti e detenute ... Continua a leggere>>

Il Papa si è rivolto soprattutto ai giovani svela ndo loro il segreto per fare grandi cose nella vita e raggiungere i veri grandi traguardi . Papa Francesco a Venezia incontra donne detenute in carcere, giovani, artisti e fedeli di tutta la regione. La giornata è stata piena di volti e di storie. ... Continua a leggere>>

AGI - l'incontro con le detenute alla Giudecca , la visita al Padiglione della Santa Sede allestito all'interno del carcere per la Biennale, il raduno dei giovani davanti alla Basilica della Madonna della Salute e la celebrazione solenne della messa in piazza San Marco. E' stata una mattinata ... Continua a leggere>>

papa francesco a Venezia: la bellezza del rimanere e la linfa dell’amore divino - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.

Continua a leggere>>

Venezia, il monito di papa francesco: «Senza salvaguardia potrebbe cessare di esistere» - Oltre 10mila persone erano presenti in Piazza San Marco, a Venezia, per la celebrazione della Santa Messa presieduta da papa francesco. «Questa città costruita sulle acque, e riconosciuta per questa s ...

Continua a leggere>>

papa francesco lascia San Marco e riparte per il Vaticano - papa francesco e' uscito verso la riva del bacino di San Marco, a Venezia, dove si e' imbarcato su una motovedetta per tornare al carcere femminile della Giudecca, e da li' ripartire in elicottero ...

Continua a leggere>>