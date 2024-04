Rivergaro a Carpaneto Michele Dallavalle travolto e ucciso da un pirata della strada

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 28 aprile 2024), 57 anni, è statoda un. In corso le indagini dei Carabinieri per risalire al conducente che è fuggito., piacentino, da qualche tempo si era trasferito da. L’uomo è stato trovato riverso a terra, gravemente ferito, a pochi metri da casa sua.è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Piacenza ma è morto qualche ora dopo. L’omicidiole è avvenuto a. Una donna di passaggio lungo via Leopardi ha notato un uomo a terra immobile sull’asfalto e ha chiesto aiuto nella vicina sede...