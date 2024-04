LIVE Paolini-Garcia - WTA Madrid 2024 in DIRETTA | inizia il match! Serve una partita solida

(Di domenica 28 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAJasmineal servizio 17:29 Chi vince affronta proprio Mirra Andreeva. 17:26 Ci si attende lotta. Negli ultimi 3 precedenti solamente uno si è concluso per 2 set a zero, ma con un tiebreak giocato. Il potente servizio della francese godrà di maggiore incisività vista la velocità della superficie madrilena, l’azzurra però ha dimostrato ormai di poter controbattere il tennis di tutte le giocatrici dei vertici WTA. 17:23 Giocatrici in campo!! 17:18 Al momento, la campionessa del 1000 di Dubai è 8ª nella race, con una manciata di punti su Ostapenko, già qualificata per gli ottavi qui a. 17:15 A breve quindi ci occuperemo deldi 3° turno dell’azzurra, che è sotto 5-1 nei confronti diretti. Tuttavia, c’è sempre stata lotta, almeno da quando la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.21 Intanto 14.266 dell’ucraino Chepurnyi alle parallele. 17.19 Prova splendida di Abbadini! Diagonali di qualità in termini di esecuzione (8.766), ottima gestione della prova e chiusura di grande impatto con il triplo avvitamento stoppato: 5.5 il D ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:18 Al momento, la campionessa del 1000 di Dubai è 8ª nella race, con una manciata di punti su Ostapenko, già qualificata per gli ottavi qui a Madrid . 17:15 A breve quindi ci occuperemo del match di 3° turno dell’azzurra, che è sotto 5-1 nei confronti ... Continua a leggere>>

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Paolini-Garcia , incontro valevole per il terzo turno del WTA 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). L’azzurra è la dodicesima forza del tabellone e, dopo aver usufruito di un bye all’esordio, ha lasciato solamente un gioco alla wild card andorrana Victoria ... Continua a leggere>>

LBA - Virtus Bologna, Lundberg out contro Tortona: diretta - Campo per Lomazs e Dobric. Bertram Derthona vs Virtus Bologna, gli aggiornamenti in diretta. - I precedenti. In totale ci sono state 5 gare di stagione regolare, 6 di playoff, 2 di Coppa Italia e 1 di ...

Continua a leggere>>

Olbia – SPAL: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Olbia - SPAL di Domenica 28 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 38ma giornata di Serie C, Girone B ...

Continua a leggere>>

diretta live di Atalanta-Empoli Serie A 2023/2024. La cronaca della partita - Serie A 2023/2024, 34a giornata. Le ultime notizie sulla partita Atalanta-Empoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.

Continua a leggere>>