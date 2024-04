Bologna-Udinese 1-1 - Saelemaekers risponde a Payero

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 28 aprile 2024)(ITALPRESS) – Pareggio ed equilibrio tra, che non vanno oltre l'1-1 al termine di una partita intensa e molto fisica. Al momentaneo vantaggio dei friulani, siglato nel finale del primo tempo da, ha risposto, su calcio piazzato,. Un punto a testa, che cambia poco per i rispettivi traguardi, ovvero in chiave Champions per gli emiliani, bravi a recuperare in inferiorità numerica, e per la lotta salvezza per i friulani, sfortunati per un palo colpito nel finale da Davis. Fase iniziale di gara in cui prevale la manovra di palleggio delrispetto ad un'attendista. La squadra di Thiago Motta cerca la superiorità numerica in avanti, ma la difesa bianconera disinnesca bene tutti i tentativi e al primo tiro in porta ...