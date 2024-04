LIVE Paolini-Garcia 2-1 - WTA Madrid 2024 in DIRETTA | inizio di 1° set ‘on serve’

Roma, 27 aprile 2024 - Ormai tutto ruota attorno alla risposta di Hamas alla proposta israeliana sullo scambio ostaggi-prigionieri, che potrebbe evitare l'azione di terra a Rafah dell'esercito israeliano, pronto da giorni a far partire un'operazione militare pericolosa per i civili e sconsigliata ... Continua a leggere>>

Inviata di questa edizione de L’Isola dei Famosi, Elenoire Casalegno, ha spesso parlato della gioia per questa nuova esperienza televisiva e per il suo debutto nelle vesti di opinionista in un reality, dopo aver preso parte in passato al Grande Fratello Vip in qualità di concorrente. Il suo ...

Continua a leggere>>