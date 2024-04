Spediscono per sbaglio il gatto in un pacco Amazon | ritrovato dopo 6 giorni

(Di domenica 28 aprile 2024) Si è intrufolato per curiosità in una scatola per il resoe ci è rimasto dentro per sei. Poi è stato liberato a diverse centinaia di chilometri di distanza da casa, sano e salvo. È questa la vicenda che ha visto protagonista il, di nome Galena, di una coppia statunitense dello...

Una nuova novità alle porte per i clienti Amazon . Stavolta non si tratta di un aumento dei prezzi di Prime o del mondo streaming, bensì del sistema di resi che fino a oggi è stato attuato dalla compagnia di Jeff Bezos. Esistono però delle precisazioni da fare in merito, dal momento che il cambio ... Continua a leggere>>

amazon Prime gratis per un anno: ecco il trucco di cui tutti stanno approfittando - E' possibile avere un anno intero di amazon Prime gratis approfittando di una nuova promozione imperdibile: tutte le info.

