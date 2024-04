Ucraina, kiev in difficoltà: "russia avanza e ottiene successi" - La russia preme e avanza, l'Ucraina fatica a difendere in particolare il fronte orientale nella fase critica della guerra. E' il generale Oleksandr Syrsky, comandante delle forze armate di kiev, a ...

Comandante forze Ucraina, situazione è 'peggiorata' - La situazione in Ucraina è 'peggiorata': lo afferma il comandante in capo delle forze armate di kiev Oleksandr Syrsky, affermando che l'esercito russo ha ottenuto dei "successi tattici". (ANSA) ...

Guerra in Ucraina, russia: "Nessuna condizione per i colloqui con kiev" - Il Cremlino ha fatto sapere che per il momento non ci sono i presupposti per dei colloqui tra la russia e l'Ucraina ...

