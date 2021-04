Highlights e gol Liverpool-Aston Villa 2-1: Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 10 aprile 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Liverpool-Aston Villa 2-1, match della trentunesima giornata di Premier League 2020/2021. La squadra di Klopp vince ad Anfield e lo fa nei minuti di recupero completando una rimonta che spazza via l’ombra della crisi. Al 43? è Watkins a firmare la rete dell’1-0 ma nella ripresa c’è la rimonta: prima Salah al 53?, poi Alexander Arnold al 91?. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Glie le azioni salienti di2-1, match della trentunesima giornata di. La squadra di Klopp vince ad Anfield e lo fa nei minuti di recupero completando una rimonta che spazza via l’ombra della crisi. Al 43? è Watkins a firmare la rete dell’1-0 ma nella ripresa c’è la rimonta: prima Salah al 53?, poi Alexander Arnold al 91?. SportFace.

Advertising

SkySport : ?? L'omaggio della Premier al principe Filippo ?? Due minuti di silenzio prima di Fulham-Wolves ?? VIDEO ?… - sportli26181512 : Hertha-Monchengladbach 2-2: La caparbietà di Córdoba ha permesso all'Hertha Berlino di riacciuffare il Borussia Mon… - sportli26181512 : Bayern-Union Berlino 1-1: Bayern Monaco e Union Berlino si dividono un punto a testa. Nel match valevole per la ven… - sportli26181512 : Eintracht-Wolfsburg 4-3: Nella partita valevole per la ventottesima giornata della Bundesliga, vittoria casalinga d… - sportli26181512 : Werder Brema-Lipsia 1-4: Gara ricca di reti quella del match valevole per la ventottesima giornata della Bundesliga… -